Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB) politika faizin­de hızlı bir düşüş gösterdi. 2024’ün ilk toplantısında yüzde 43,5 olan politika fai­zi Ocak 2026’da yüzde 35,5’e kadar düşürüldü. Mer­kez kredilerindeki hızlı dü­şüşe rağmen bankacı­lık sektörü kredileri gevşetmedi. Faiz­lerdeki sınırlı düşüş karşısın­da kredi hacimlerindeki düşük seyir sürüyor.

Dünya'nın haberine göre, faizdeki gevşeme kredi maliyet­lerinde ve kredi başvurularında be­lirgin bir artış yaşanma­ması, finansmandaki temkinli duruşu gösterdi. Bu tablo, özel­likle taşıt kredilerinde kendini göstermeye devam etti. Baş­ta kredi limitlerinde sınırla­ma olmak üzere yüksek faiz yeni yılda artan satışlara rağ­men krediyi yine düşük başlattı.

KREDİDE 4 HAFTADA 1,2 MİLYARLIK DARALMA

TCMB verilerine göre, ban­kacılık sektöründe taşıt kre­disi hacmi (lira ve yabancı pa­ra) 16 Ocak 2026 haftasında 49 milyar 384 milyon TL dü­zeyindeydi. Taşıt kredisi düşüş kademeli ola­rak sürdü. 23 Ocak haftasın­da 49 milyar lira seviyesine, 30 Ocak haftasında da 49 milyar liranın altını gördü. 6 Şubat 2026’da da 48,3 milyar liraya kadar düştü.

Faiz indirimlerinin kredi hacmine yansımasının gecikmeli olabileceği öngörülürken, önümüzdeki haftalarda bankacılık sektörünün kredi büyümesi otomotiv sektörü açısından belirleyici olacak.