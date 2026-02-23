Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde hızlı bir düşüş gösterdi. 2024’ün ilk toplantısında yüzde 43,5 olan politika faizi Ocak 2026’da yüzde 35,5’e kadar düşürüldü. Merkez kredilerindeki hızlı düşüşe rağmen bankacılık sektörü kredileri gevşetmedi. Faizlerdeki sınırlı düşüş karşısında kredi hacimlerindeki düşük seyir sürüyor.
Dünya'nın haberine göre, faizdeki gevşeme kredi maliyetlerinde ve kredi başvurularında belirgin bir artış yaşanmaması, finansmandaki temkinli duruşu gösterdi. Bu tablo, özellikle taşıt kredilerinde kendini göstermeye devam etti. Başta kredi limitlerinde sınırlama olmak üzere yüksek faiz yeni yılda artan satışlara rağmen krediyi yine düşük başlattı.
KREDİDE 4 HAFTADA 1,2 MİLYARLIK DARALMA
TCMB verilerine göre, bankacılık sektöründe taşıt kredisi hacmi (lira ve yabancı para) 16 Ocak 2026 haftasında 49 milyar 384 milyon TL düzeyindeydi. Taşıt kredisi düşüş kademeli olarak sürdü. 23 Ocak haftasında 49 milyar lira seviyesine, 30 Ocak haftasında da 49 milyar liranın altını gördü. 6 Şubat 2026’da da 48,3 milyar liraya kadar düştü.
Faiz indirimlerinin kredi hacmine yansımasının gecikmeli olabileceği öngörülürken, önümüzdeki haftalarda bankacılık sektörünün kredi büyümesi otomotiv sektörü açısından belirleyici olacak.