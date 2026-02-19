İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda kurulan 'İl Tespit Kurulu' tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması (SOKÜM) çalışmaları sonucunda; Dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve İnce ekmek geleneğinde de Kayseri yufkası Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine girdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; "Bilindiği gibi bakanlığımız somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin temelini illerdeki kültürel miras unsurları oluşturmaktadır. İllerde de envanter çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri'nin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bu kapsamda il müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan, kurum/kuruluş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile uzmanlardan oluşan İl Tespit Kurulu, yıl içinde gerçekleştirdiği araştırmalar, çalışmalar ve öneriler kapsamında belirlenen ilimize ait kültürel miras unsurlarını yılda iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’ne iletir ve onaylanan unsurlar ulusal envantere eklenir.

Bu kapsamda Ağırnas Dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu, ilimiz ve ilçelerimizde yaygın olarak yapılan Kayseri yufkası, bakanlığımız Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine 2026 yılı itibariyle kaydedilmiş olup bunlarla birlikte envanterdeki unsur sayımız 44 olmuştur. Şehrimize hayırlı olsun.

İl müdürlüğümüz koordinasyonunda İl Tespit Kurulu Kayseri’ye ait kültürel miras unsurlarının envantere kaydı için çalışmalarına devam etmektedir" dedi.