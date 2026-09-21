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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Selim İnç, artan akaryakıt fiyatları, vergi yükü, araç işletme giderleri ve tahsilat sorunlarının taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafı her geçen gün daha fazla zorladığını belirterek hükümete çağrıda bulundu. İnç; akaryakıtta ÖTV indirimi, KDV ve YGV oranlarının düşürülmesi, yeni araç alımlarında ÖTV desteği ve hak edişlerin kısa sürede ödenmesi taleplerini gündeme taşıdı.

AKARYAKIT ZAMLARI SEKTÖRÜN YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRIYOR

Türkiye'nin dört bir yanında yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafı, artan maliyetler nedeniyle ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların doğrudan işletme maliyetlerine yansıdığını belirten Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Selim İnç, ulaşım ve taşımacılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından acil tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İnç, özellikle son dönemde yaşanan akaryakıt zamlarının taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafın çalışma şartlarını ağırlaştırdığını ve birçok işletmenin ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığını dile getirdi.

Şoför esnafının gelirinin önemli bölümünün akaryakıt giderine ayrıldığını vurgulayan İnç, bu nedenle akaryakıtta ÖTV indirimi yapılması gerektiğini savundu.

“VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ”

Taşımacılık sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların yalnızca akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı olmadığını belirten Selim İnç, sektörün üzerindeki vergi yükünün de hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

İnç, açıklamasında KDV ve YGV oranlarının düşürülmesini talep ederken, yeni araç almak isteyen esnaf için de ÖTV indirimi uygulanması çağrısında bulundu.

Araçların yenilenmesinin de ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkat çeken İnç, yeni araç yatırımı yapmak isteyen şoför esnafının desteklenmesinin sektörün geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

NAKLİYECİ YÜKÜ TAŞIYOR, ÖDEMESİNİ AYLARCA BEKLİYOR

Taşımacılık sektöründe yaşanan en önemli sorunlardan birinin de hak ediş ve ödeme süreleri olduğunu belirten İnç, nakliyeci esnafının yükünü teslim ettikten sonra tahsilat konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabildiğini söyledi.

Nakliyecilerin Türkiye'nin dört bir yanına yük taşıdığını ifade eden İnç, açıklamasında şu soruna dikkat çekti:

“Özellikle nakliyeci esnafımız yurdun dört bir yanına yük taşıyor, gittiği yerde faturasını kesiyor fakat aylarca ödemesini alamıyor.”

Taşımacılık sektöründe hizmetin tamamlanmasının ardından hak edişlerin aynı gün veya aynı hafta içerisinde esnafın hesabına yatırılmasının büyük önem taşıdığını belirten İnç, uzun ödeme vadelerinin zaten yüksek maliyetlerle mücadele eden işletmelerin nakit akışını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

ŞOFÖR ESNAFININ GİDER KALEMLERİ ÇOĞALIYOR

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca akaryakıt gideriyle karşı karşıya olmadığına da dikkat çekildi.

Trafik cezaları, sigorta, kasko, araç bakımı ve lastik giderleri gibi zorunlu işletme maliyetlerinin de esnafın bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu belirtildi.

Araçların sürekli yollarda olması nedeniyle bakım, lastik ve sigorta gibi giderlerin taşımacılık sektöründe ertelenmesi mümkün olmayan harcama kalemleri arasında yer aldığına dikkat çeken İnç, bu maliyetlerdeki artışların sektör temsilcilerinin üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ifade etti.

“ŞOFÖR ESNAFININ AYAKTA KALMASI SAĞLANMALI”

Taşımacılık sektörünün ekonominin işleyişinde önemli bir görev üstlendiğini belirten Selim İnç, sektörün karşı karşıya olduğu maliyet sorunlarının yalnızca esnafı değil, taşımacılık hizmetinin sürdürülebilirliğini de ilgilendirdiğini ifade etti.

İnç, açıklamasında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlıklara ve yetkililere çağrıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI VE BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Selim İnç, sektörün taleplerini şu başlıklarla sıraladı:

Akaryakıtta ÖTV indirimi yapılması,

Taşımacılık sektörünün vergi yükünün hafifletilmesi,

KDV ve YGV oranlarının düşürülmesi,

Yeni araç alacak esnafa ÖTV desteği sağlanması,

Taşımacılık hizmetlerinden doğan hak edişlerin kısa sürede ödenmesi,

Sektörün artan işletme maliyetleri karşısında desteklenmesi.

İnç, başta Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak üzere ilgili tüm yetkililere çağrıda bulunarak, şoför esnafının ayakta kalabilmesi ve ulaşım-taşımacılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli desteklerin hayata geçirilmesini istedi.

“İŞ ALIRKEN MALİYETLERİ İYİ HESAPLAYIN”

Açıklamasında taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafa da önemli bir uyarıda bulunan Selim İnç, mevcut ekonomik şartlarda yeni iş alınırken maliyet hesabının dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.

İnç, özellikle yakıt ve işletme giderlerinin önceden hesaplanması, işin karşılığında yapılacak ödemenin güvenilirliğinin araştırılması ve tahsilat konusunda sorun yaşanabilecek işlerde daha dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

İnç, esnafa yönelik çağrısında, “Bu zor günler geçirdiğimiz dönemde iş alırken işletme giderlerimizi ve yakıt giderlerimizi iyi hesap ederek, ödemesi sağlam olan işlere gitmelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“YOLLARINIZ AÇIK OLSUN”

Taşımacılık sektörünün yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamasının sonunda esnaf ve sektör çalışanlarına da mesaj veren Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Selim İnç, tüm şoför esnafını selamlayarak yollarının açık olmasını diledi.

İnç’in açıklaması, artan maliyetler karşısında taşımacılık sektörünün yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve sektör temsilcilerinin çözüm beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf açısından akaryakıt maliyetleri, vergiler, araç giderleri ve tahsilat süreleri önümüzdeki dönemde de sektörün temel gündem maddeleri arasında yer almaya devam edecek.