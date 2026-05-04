Bir hekim düşünün; tıp fakültesinde altı yıl, uzmanlık eğitiminde dört-beş yıl daha. On yılı aşkın emek, yorgunluk, fedakârlık. Sonunda özel bir hastanede görev yapıyor. Ama hastanenin "çalışanı" değil. Bir şirketin sahibi. Kendi kendinin patronu, kendi kendinin sigortacısı. Fatura kesiyor. Prim ödüyor. İzne çıkınca parası kesiliyor. İşten çıkarılınca kıdem tazminatı yok. Adına "serbest hekim" deniyordu. Oysa sabah 8'de o hastanedeydi, akşam 8'de de oradaydı. Esnek çalışma, maliyetten kaçınma, hastaneye kazandırdı, hekim patron gibi gözükse de güvencesi olmayan işçi gibi kaldı.

Yıllarca sürdü bu gariplik.

Hekimin haklarından yapılan kesinti esneklik diye sağlık alanında yer bulmuşken şimdi yeni bir döneme giriliyor.

1 Haziran 2026 sonrasında yürürlüğe girecek düzenleme hekimi koruyacak mı yoksa sağlık sistemi maliyetini yeniden mi dağıtıyor zaman gösterecek.

Bu Düzenleme Nerden Geliyor?

24 Temmuz 2025 tarihinde yasalaşan 7557 sayılı Kanun ile özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma yaklaşımı için bir çerçeve çizilmiş, buna göre daha öncesinde verilmiş çalışma izinlerini ve sonrasında da verilecek çalışma izinlerini de kapsamaktadır.

4/B’ den 4/A’ ya: Bordrolu Çalışma Zorunluluğu

Mesleğin icrası; özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışan hekimler, hekimlerce kurulan şirketler veya bireysel vergi kaydı üzerinden fatura karşılığı çalışma şeklinde gerçekleşmekteydi. Bu sisteme göre 4/B statüsündeki hekimler sigorta primlerini kendileri ödemekteydi. 5510 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi olacak şekilde şirket kurup fatura ya da özel muayenehane kurarak serbest meslek makbuzu kesmek suretiyle yapılan "taşeron çalışma" tamamen kaldırılmış oldu.

24.07.2025’te yürürlüğe giren 7557 sayılı Kanun ile gelen yeni düzenlemede, özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde çalışan tüm tabiplerin/uzmanların SGK 4/a (işçi statüsü) kapsamında çalışması zorunlu hale getirilmiştir. Sigorta primleri işverenler tarafından yatırılacak ve ücretler bordro karşılığı ödenecektir. Hâlihazırda 4/b veya diğer statülerde çalışan hekimler için 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 16 ile 1 Haziran 2026’ya kadar uyum süresi tanınmıştı. Mevcut çalışma izinlerine sahip hekimler, 1/6/2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusu yaparak 4/a statüsüne geçecektir. Bu tarihe kadar başvurmayan hekimlerin mevcut çalışma izinleri iptal edilecek. 1219 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici 16. madde ile özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde çalışan tabip, diş tabibi ve uzman hekimlere, 7557 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan çalışma izinleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunmaları zorunlu tutulmuştur. Başvurmayanların ise mevcut izinleri iptal edilecektir. Bakanlık, bu düzenlemenin özel hastanelerde mevcut çalışan hekimlerin uyumu için verilmiş bir geçiş süresi olduğunu açıkça belirtmiştir. SGK 4/a statüsüne geçiş için esas süre 1/6/2026’dır.

En Fazla İki Kuruluşta Çalışma Sınırı

Önceki düzenlemede hekimler, her bir bent içinde olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilme durumunda iken, yeni düzenlemeyle bu sayı en fazla iki kuruluş ile sınırlandırılmıştır. SGK anlaşmalı bir özel hastanede çalışan bir hekim, artık en fazla 2 özel hastane veya tıp merkezinde görev yapabilecek. Yeni yapılacak başvurular ise 1219 sayılı Kanunun değişen 12. maddesindeki “en fazla iki kurumda çalışma” ve zorunlu 4/a sigortalılık hükümlerine göre değerlendirilecek. İki kuruluşun da aynı ilde bulunması zorunlu. Bunlardan biri kadrolu, diğeri ise kadro dışı geçici çalışma statüsünde olabilmektedir. İki kuruluşun aynı ilde bulunması kuralının, nüfusu küçük illerde alanında uzman hekim açığını büyütebilme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir.

Çalışma İzin Belgelerinin Yenilenmesi

Özel sağlık kurumları veya vakıf üniversitelerinde mevcutta önceki izinlerle çalışan hekimlerin, 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni şartlara uygun yeniden çalışma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar İl Sağlık Müdürlüğü’ ne (veya EKİP üzerinden) başvurusunu tamamlamayan hekimlerin çalışma izinleri iptal edilecek bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceğinden özel sektörde çalışamaz hale geleceklerdir.

Dijital Kontrol: Yeni belgeler ve kontroller artık EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden yapılacaktır.

Hekimler İçin Yeni Kazanımlar

Önceki durumda 4/B statüsünde çalışanlar hastanenin kadrolu personeli olmadığından, yıllık izne çıkmaları gerektiğinde ücretleri kesiliyor ve kıdem tazminatı haklarına sahip olamıyordu. Yeni durumda ise 4/A statüsünde çalışanlar yılda 14 günden başlamak üzere (yaş 50 ve üstü olduğu durumda 20 gün) iş yerindeki çalışma sürelerine bağlı kalınarak yıllık izne çıktıklarında ücret almaya devam edecekler. Emeklilik hakkı elde ettiklerinde, işverenin iş akitlerini sonlandırdığı durumlarda kıdem tazminatlarını alabilecekler. En fazla iki kurumda 4/A statüsünde çalışabileceğinden, her bir işverence ödenen sigorta primleri ayrı ayrı yatacağından, emekliliklerine de yansıyacaktır.

Hekimler İçin Riskler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Ücret artık bordrolu olarak ödeneceğinden sabit maaş, performans (hasta başı, ameliyat) gibi değişken ödemeler hala yapılabilecek, ancak hepsi resmi bordroda gösterilmek zorunda olacaktır. Yıllık izin, hafta tatili, resmi tatil ve fazla mesai ücretleri gibi İş Kanunu'ndan doğan tüm hakları artık geçerlidir. Örneğin, hekim izne ayrıldığında sabit maaşını almaya devam ederken, ancak performansa dayalı (örneğin hasta başı) ödemeler izin dönemi için kesilebilir.

Prime Esas Kazanç Tavanı ve Prim İadesi Durumu

İki ayrı işverenden bildirilen kazanç tutarı 2026 yılı için aylık 297.270 TL'yi (brüt asgari ücretin 9 katını) aşması durumunda, aşan tutar için ödenen primdeki işçi payı SGK’ dan iade alınabilecektir. Bu iade işlemi otomatik değildir, başvuru gerektirmektedir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Yükümlülüğü Durumu

Yılda 5,3 milyon TL üzerinde gelir beyan eden ya da yılda 400.000 TL üzerinde ücret alan hekimlerin, sonraki yılda gelir vergisi beyan etmesi gerekecektir. Beyannamede; sağlık, şahıs sigorta ve eğitim harcamaları vergi matrahından düşülebilecektir.

Emekli Hekimlerde İlave Ücret Kaybı Durumu

Emekli olup emekli maaşının yanında ilave ücret alan (Emekli Sandığı Kanunu Ek:84 Md.) hekimlerin kurdukları tüzel kişiliklerinden fatura keserek çalışır durumda aldıkları ek ödeme, yeni statülerinden (4/A) kaynaklı sigorta destek primi ödenmiş olacağından kesilecek ve bu da maaşlarında bir miktar düşüşe neden olacaktır. Halihazırda emekli olup 4B statüsünde çalışırken ek ödeme alan hekimler, 4A'ya geçtiklerinde bu ödemenin kesilmesi söz konusudur. Sisteme prim ödemiş, emekliliğini hak etmiş, yine de çalışmaktan vazgeçmemiş hekimler için bu dönüşüm mağduriyet yaratır mı zaman gösterecek.

Muayenehanesi Olan Hekimlerin Durumu

Serbest meslek olarak mesleğini yapan hekimler, muayenehanesinin yanı sıra özel bir sağlık kuruluşunda bağımlı/sigortalı olarak "En fazla iki" kısıtlaması dikkate alınarak çalışabilecekler. Eğer muayenehaneniz varsa ve bir hastanede kadrolu (4A) çalışmak istiyorsanız, bu işlemin sadece SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastane ile yapılabileceğini unutmayın. SGK anlaşmalı bir hastanede kadrolu çalışmak istiyorsanız, muayenehanenizi kapatmak durumunda kalabilirsiniz.

"Dış Hekimlik" Kural Dışı: Hekimin muayenehanesine gelen hastasını başka bir hastanede tedavi ettirmesi, o hastane ile bağımlı/sigortalı bir ilişki kurmadığı sürece bu sınırlamaya tabi değildir. Yani ek bir kurum sayılmıyor. Yıllık sözleşme ile yapılan bu iş birliğinde sayı sınırı bulunmamaktadır.

İş Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Yeni dönemde hekimlerin işverenle imzalayacağı iş sözleşmelerinde şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir:

Ücret ve Gelir Yapısı: Sabit maaş + performansa dayalı ek ödeme modeli mutlaka sözleşme de net tanımlanmalı; branş bazlı gelir paylaşımı oranları açıkça belirlenmeli, muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır.

Çalışma Saati ve Poliklinik Yükü: Haftalık çalışma saati, günlük hasta sınırı ve nöbet yükümlülükleri somut olarak yazılmalıdır.

İşvereninizle Yeni Sözleşme Görüşmeleri Yapılması: 4A statüsü işveren için maliyet demektir (SGK primi, kıdem tazminatı fonu, işsizlik sigortası). Hekim maliyeti de artacağından bu durum, ücret pazarlıklarında yeni dengeleri de beraberinde getirecektir. Mevcut net ücretin düşmemesi için brüt ücretinizin yeniden müzakere edilmesi gerekebilir.

İş Güvencesi, Kıdem ve İhbar Tazminatı: 4/A statüsü, İş Kanunu’ na tabi olmayı gerektirir. Bu durumda hekimler, iş güvencesi hükümlerinden (kötü niyetli feshe karşı koruma) yararlanır. Aynı zamanda 4/A kapsamında aynı işverene bağlı olarak çalışıldığı her yıl için kıdem tazminatı hakkı da kazanıldığından, iş fesih şartları ve tazminat hesaplamasına ilişkin maddeler dikkatle incelenmelidir. İki farklı hastanede çalışan hekim, her iki hastaneden ayrı ayrı kıdem tazminatı alabilir.

SGK Primlerinin Düzenli Yatırılması: İşverenin prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde başvurulacak yollar hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalı; e-Devlet üzerinden primlerin düzenli yatıp yatmadığının takibi yapılmalıdır.

Yüksek Prim İmkanı: Her iki işyeri tarafından SGK'ya ayrı ayrı prim yatırılacağı için, bir hekimin emekliliğine esas kazancı tek bir işverende çalışana göre daha yüksek olabilir (Tavan ücret sınırı aşıldığında farklı uygulamalar olabileceği dikkate alınmalıdır).

Rekabet Yasağı Maddeleri: Bazı sözleşmelerde yer alan "sözleşme bitiminden sonra X yıl aynı bölgede çalışma yasağı" gibi maddeler dikkatle değerlendirilmelidir. Bu maddeler, hukuki geçerlilik bakımından sınırlı olabileceğinden; Tabip Odası veya bir iş hukukçusundan destek alınmasında yarar bulunmaktadır.

İkinci Kuruluşla Çalışma Hakkı: Sözleşmenin, hekimin yasal hakkı olan ikinci kuruluşta çalışmasını kısıtlayıp kısıtlamadığı dikkatle incelenmelidir. Muayenehane var ise bu bir kurum sayılacak. Daha önce üç-dört farklı kurumda “taşeron” gibi çalışan hekimler için bu ciddi bir daralma anlamına geliyor.

Ez cümle; 1 Haziran 2026 öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü’ ne yeni çalışma izni başvurusu yapılmalı, Mevcut durumda şirket üzerinden fatura kesen hekimler (4B / Bağ-Kur ise) derhal işverenleriyle 4/A’ ya geçiş sürecini başlatmalı, emekli ve aktif sigortalı durumundaki hekimler, ilave ücret kesintisi riskini değerlendirmek için SGK’ dan bilgi almalı, bu süreç hekimlik mesleğinin icra şeklinde köklü bir değişimi olacağından yeni iş sözleşmesi imzalanmadan önce Tabip Odası hukuk birimi yada iş hukukçusu ile görüşmelerinde yarar olacaktır.

1 Haziran 2026, Türkiye özel sağlık sektöründe onlarca yıldır süregelen "taşeron hekim" modelinin fiilen sona erdiği tarih olacaktır. Bu dönüşüm hekimler açısından sosyal güvence, kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi haklar bakımından önemli kazanımlar getirirken; emekli hekimler, çok kuruluşta çalışan hekimler ve mevcut gelir yapısını korumak isteyenler için dikkatli bir geçiş planlaması zorunludur. Sürecin doğru yönetilmesi için hem bireysel hukuki danışmanlık hem de Tabip Odası kanalları etkin biçimde kullanılmalıdır.

Bir toplumun sağlık sistemine bakışı, o toplumun vicdanının aynasıdır. Yıllarca hekimi şirkete dönüştürüp güvencesiz bırakmak, belki de o aynaya bakmaktan kaçmaktı. 1 Haziran 2026 belki mükemmel bir gün olmayacak. Ama en azından aynaya dönüp bakılan bir gün olacak.