Ayverdi, 25 Kasım 1905’te İstanbul Şehzadebaşı’nda, Meliha Hanım ile Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı Bey’in ikinci çocuğu olarak doğdu. Köklü bir aileden gelen Ayverdi’nin ağabeyi Ekrem Hakkı Ayverdi de sanat tarihi alanında değerli eserler ortaya koydu.

Baba soyu Ramazanoğulları’na, anne soyu ise Budin’de medfun Bektaşi dervişi Gül Baba’ya uzanan Ayverdi, çocukluğundan itibaren zengin bir kültürel ve manevi mirasın içinde büyüdü.

Babasının selamlık sohbetlerinde önemli isimlerin fikir dünyasına tanıklık etti

Henüz 3-4 yaşlarındayken babasının evinde düzenlenen selamlık sohbetlerine katılan Ayverdi, burada dönemin önde gelen şahsiyetlerinin fikirlerine tanık oldu.

Eğitimine mahalle mektebinde başlayan yazar, Süleymaniye Kız Numune Mektebi’ni bitirdikten sonra özel derslerle tarih, tasavvuf, felsefe ve edebiyat alanlarında kendini yetiştirdi. İyi düzeyde Fransızca bilen ve keman çalan Ayverdi, entelektüel birikimini erken yaşta güçlendirdi.

Genç yaşta evlenen ve Nadide adlı bir kız çocuğu sahibi olan Ayverdi, kısa süre sonra eşinden ayrıldı ve hayatını ilme, düşünceye ve yazıya vakfetti.

TASAVVUFİ ÇİZGİSİNİ BELİRLEYEN İSİM KENAN RİFAİ OLDU

Samiha Ayverdi’nin hayatında dönüm noktası olan kişi, annesi vasıtasıyla tanıştığı mütefekkir ve mutasavvıf Kenan Rifai (Büyükaksoy) oldu.

Onun rehberliğinde tasavvuf yoluna giren Ayverdi, bu derin birikimi eserlerine aktardı. Erken Cumhuriyet yıllarında kadın mütefekkir olarak öne çıkan ender isimlerden biri haline geldi.

Yazarlığa Kenan Rifai’nin teşvikiyle başlayan Ayverdi, ilk yazılarını Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı “Büyük Doğu” dergisinde yayımladı. Ayrıca “Resimli İstanbul Haftası”, “Türk Yurdu”, “Havadis”, “Tercüman”, “Kubbealtı Akademi Mecmuası” ve “Türk Edebiyatı” gibi pek çok yayında yazılar kaleme aldı.

EDEBİYATTAN DÜŞÜNCE YAZILARINA UZANAN ÜRETKEN BİR HAYAT

İlk romanı “Aşk Budur”u 1938’de çıkaran Ayverdi, 1946’ya dek ağırlıklı olarak tasavvufi roman ve hikâyeler yazdı. Sonrasında biyografi, hatıra, mektup, inceleme ve makale türlerinde eserler vererek düşünce yazılarıyla tanındı.

Osmanlı’nın son dönemi, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden Ayverdi, tarih ve medeniyet bakışını eserlerinin odağına koydu.

Mevlana, Muhyiddin-i Arabi, Hafız ve Şeyh Sadi Şirazi gibi büyük isimlerden ilham alan yazar, Batı düşüncesini de yakından izleyerek iki dünyayı harmanlayan özgün bir yaklaşım geliştirdi.

Yaklaşık 50 eser bırakan Ayverdi, tasavvuf, tarih bilinci, medeniyet inşası ve İstanbul temalarına yoğunlaştı. Eserlerinde Batılılaşma sürecinin yol açtığı toplumsal değişimleri ve sorunları ele alıp çözüm yolları önerdi.

İSTANBUL’U BİR MEDENİYET HAFIZASI OLARAK ELE ALDI

Samiha Ayverdi, eski İstanbul kültürünü işleyen eserleriyle fark yarattı. Geleneksel konak, köşk ve yalı yaşamını, tasavvuf çevrelerini ve şehir kültürünü merkeze alarak İstanbul’u adeta bir medeniyet hafızası şeklinde yorumladı.

Türkçeyi sade ve özenli bir üslupla kullanan Ayverdi, “İbrahim Efendi Konağı”nda konak hayatını kendi anılarından yola çıkarak aktarırken, “Mesihpaşa İmamı” romanında değerlerinden kopmuş bir din adamının iç çatışmasını işledi. “Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız” kitabıyla da eğitim ve kültür sorunlarına dikkat çekti.

KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATA YÖN VEREN ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Milli kültür ile manevi değerlerin korunması için çaba gösteren Ayverdi, Mevlana’nın Şeb-i Arus törenlerinin 1954’te yeniden canlandırılmasına öncülük etti. Yunus Emre’nin tanıtımına yönelik derleme ve yayın çalışmalarına katıldı.

Kurucuları arasında yer aldığı Kubbealtı Akademisi, yıllarca Türk dili, tarihi ve kültürü alanında etkili bir düşünce merkezi oldu. Ayverdi ayrıca İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitüsü ve Yahya Kemal Enstitüsü’nde aktif roller üstlendi.

1969-1980 arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine seyahat eden Ayverdi, izlenimlerini “Yeryüzünde Birkaç Adım” kitabında topladı. Çevre duyarlılığıyla tanınan yazar, Fatih’te İtfaiye’den Edirnekapı’ya uzanan Fevzipaşa Caddesi ile Koyunbaba Parkı’nda ağaçlandırma çalışmaları yaptırdı.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Hayatı boyunca pek çok ödüle değer görülen Ayverdi’ye Türkiye Milli Kültür Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği gibi kuruluşlar tarafından ödüller verildi.

Eserleri İngilizce, Arapça, Almanca, Azerbaycan Türkçesi ve Urduca gibi dillere çevrilen Ayverdi, uluslararası alanda da ilgi uyandırdı. Hakkındaki akademik çalışmalar ve tezler, düşünce derinliğini kanıtladı.

Yazılarında geliştirdiği medeniyet perspektifiyle edebiyat dünyasının yanı sıra aydın ve bürokrasi kesimlerini de etkileyen Ayverdi; “Samiha Ana”, “Vatan Ana”, “Milli Hafıza”, “Son Osmanlı” ve “İstanbul Hanımefendisi” gibi unvanlarla anıldı.

ARDINDA KALICI BİR MİRAS BIRAKTI

Samiha Ayverdi, 22 Mart 1993’te İstanbul’da 87 yaşında vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi. Kabri bugün hâlâ sevenleri ve talebeleri tarafından ziyaret ediliyor.

Başlıca eserleri arasında “Batmayan Gün”, “Mabette Bir Gece”, “Ateş Ağacı”, “Yaşayan Ölü”, “Yolcu, Nereye Gidiyorsun?”, “İstanbul Geceleri”, “Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih”, “Boğaziçi’nde Tarih”, “Misyonerlik Karşısında Türkiye”, “Türk Rus Münasebetleri ve Muharebeleri”, “Türk Tarihinde Osmanlı Asırları”, “Abide Şahsiyetler”, “Kölelikten Efendiliğe”, “Yeryüzünde Birkaç Adım”, “Bağ Bozumu”, “Dile Gelen Taş”, “Ratibe”, “İki Aşina” ve “Ezeli Dostlar” yer alıyor.

Ayverdi’nin fikirleri ve eserleri günümüzde de kültür, medeniyet ve kimlik tartışmalarında önemli bir referans olmayı sürdürüyor.

Prof. Dr. Abdullah Uçman, bir sempozyumda Ayverdi’nin kitapları hakkında şöyle demişti: “Onun eserlerinde İstanbul’u ve İstanbul’un tarihini koklarsınız adeta. En ince ayrıntısına kadar İstanbul’un kadim semtlerini ve orada geçen hayatları anlatır. Samiha Ayverdi eğer bugün hayatta olsaydı, kendisinin daha 1950’li yıllarda ah vah ettiği İstanbul’un bugünkü manzarasına da şahit olsaydı, bu şehirde yaşamaktan mutlu olmazdı.”

Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise Ayverdi için şunları kaydetmişti:

“O büyük bir mütefekkirdir. Bir tefekkür hanımefendisidir. Bir tarih, medeniyet, insan, şehir ve şahsiyet mütefekkiridir. Kendimi bilmeye başladığım o zamanlardan itibaren onu büyük bir hayranlık içinde gördüm. Bir tarafıyla çok yakın, gördüğümüz zaman içimizin aydınlandığı diğer veçhesiyle de hiç ulaşamayacağımız bir şahsiyetti.”