Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yılının Mayıs ayında yayımlanan ve kamu kurumlarında 3 yıl boyunca yeni araç alımını kesin olarak yasaklayan "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" delindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi verileri, kamuda hem lüks araç alımlarının hem de milyarlık kiralama harcamalarının tam gaz devam ettiğini ortaya koydu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Resmi kayıtlara göre Türkiye genelinde kamu kurumlarının envanterinde tam 119 bin 752 adet makam ve hizmet aracı bulunuyor. Ancak bu devasa filoya rağmen kiralık araçlar için bütçeden milyarlarca lira akmaya devam ediyor.

SADECE 4 AYDA ARAÇ KİRALAMAYA 1.8 MİLYAR LİRA

Devletin kasasından binek ve ticari araç kiralamaları için çıkan para, 2026'nın ilk dört ayında adeta rekor kırdı. Ocak ayından Nisan ayına kadar olan süreçte, sadece kara taşıtı kiralamalarına toplam 1 milyar 864 milyon 107 bin lira ödendi.

Kiralama Giderlerinin Aylık Kronolojisi:

Ocak: 324.4 milyon TL

Şubat: 472.4 milyon TL

Mart: 529.1 milyon TL

Nisan: 537.9 milyon TL

Harcamalardaki amansız yükseliş trendi dikkat çekerken, hatırlanacağı üzere kamu kurumları geçtiğimiz 2025 yılının tamamında araç kiralama için bütçeden 5.1 milyar lira harcamıştı. 2026'nın ilk 4 ayındaki tempo, bu rekorun da egale edileceğini gösteriyor.

YASAK DİNLEMEDİLER: 4 AYDA 393 MİLYON LİRALIK YENİ TAŞIT

Genelgedeki "3 yıl boyunca kesin taşıt alım yasağı" maddesine rağmen, bürokrasi yeni araç almaktan vazgeçmedi. 2026'nın ilk iki ayında (Ocak ve Şubat) sıfır çeken taşıt alım harcamaları, Mart ayından itibaren muslukların açılmasıyla patlama yaptı.

Mart ayı kara taşıtı alımı 27.8 milyon TL, nisan ayı kara taşıtı alımı ise 38 milyon 59 bin TL oldu. Hava ve demiryolu araçları da eklendiğinde, kamunun 2026’nın ilk dört ayındaki toplam taşıt satın alma faturası 393 milyon 705 bin liraya ulaştı. Kamunun yeni araç satın alımlarına harcadığı toplam tutar, 2025 yılının tamamında ise 13.8 milyar lira olarak kayıtlara geçmişti.

GÖKYÜZÜNDEKİ LÜKS DE GAZ KESMİYOR

Kamunun lüks harcamaları sadece karayoluyla sınırlı kalmadı; gökyüzündeki kiralama bedelleri de dudak uçuklattı. 2025 yılında hava taşıtı kiralamaları için bütçeden toplam 13 milyar 392 milyon lira gibi astronomik bir pay ayrılmıştı. Gaz kesmeyen lüks harcamalar neticesinde, 2026'nın henüz ilk dört ayında hava aracı kiralamalarına 1 milyar 92 milyon 817 bin lira daha aktarıldı. Dört ayda, 393 milyon liraya yükseldi.