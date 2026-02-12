Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var

Taşacak Bu Deniz’de canlandırdığı “Oruç Furtuna” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, sevgilisi Tuana Yılmaz ile katıldığı bir davette görüntülendi ve yaz aylarında evlenmeyi planladıklarını duyurdu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 1

Başarılı performansıyla adından söz ettiren Yörük, çekimleri Trabzon’da süren dizi nedeniyle bir süredir İstanbul’dan uzak kaldığını belirtti. Özlem duyduğunu dile getiren oyuncu, “Ailemi ve dostlarımı çok özlüyorum ama Trabzon gerçekten harika bir şehir. Dizimiz çok güzel gidiyor. Yaptığınız işin bu kadar güzel geri dönüşler alması büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

1 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 2

Çifte yöneltilen evlilik sorularını da yanıtlayan Yörük, yaz aylarını işaret ederek nikâh planlarının olduğunu söyledi. “Her şey yolunda giderse yazın evleneceğiz, sizi de davet ederiz” diyen oyuncuya Tuana Yılmaz da eşlik etti. Yılmaz, “Daha resmi ve planlı bir süreç yürütüyoruz. Şimdilik her şey çok güzel, çok mutluyuz” dedi.

2 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 3

Öte yandan Burak Yörük’ün, Tuana Yılmaz’a 2024 yılında evlilik teklif ettiği öğrenildi.

3 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 4

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Erman Yörük 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumlu. Anne tarafından Arnavut kökenli. Ümraniye'de büyüdü. 6 yaşından bazı televizyon yapımlarında rol alarak oyunculuğa başladı. 12 yaşında oyunculuğu bıraktı, basketbol ile ilgilendi.14 yaşından itibaren farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi aldı.

4 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 5

Bir süre Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi bölümüne geçti. Öğrencilik yıllarında dizilere rol almaya devam etti ve öğrenimin tamamlayamadı.

5 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 6

BURAK YÖRÜK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2002 - Sır Kapısı/Sırlar Dünyası - Çocuk

2004 - Biz Boşanıyoruz - CanCan

6 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 7

2005 - Perde - Sokaktaki çocuk

2005 - Şeytan - Rüyadaki çocuk

2007 - Dede Korkut Hikayeleri-Salur Kazan - Salur Kazan

2013 - 20 Dakika - Tayfur Solmaz

2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim - Aydın Menderes

2015 - Hayat Yolunda - Recep

2017 - Dayan Yüreğim - Erdem

7 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 8

2017 - 4N1K İlk Aşk - Barış Ozansoy

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar - Barış Ozansoy

2020-2021 - Baraj - Tarık Yılmaz

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam - Çınar Yılmaz

2021-2022 - Seversin - Tolga Tuna

8 9
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var - Resim: 9

2024 - Taş Kağıt Makas

2025 - Sustalı Ceylan - Ferhat

2025 - Taşacak Bu Deniz - Oruç Furtuna

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
