Başarılı performansıyla adından söz ettiren Yörük, çekimleri Trabzon’da süren dizi nedeniyle bir süredir İstanbul’dan uzak kaldığını belirtti. Özlem duyduğunu dile getiren oyuncu, “Ailemi ve dostlarımı çok özlüyorum ama Trabzon gerçekten harika bir şehir. Dizimiz çok güzel gidiyor. Yaptığınız işin bu kadar güzel geri dönüşler alması büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var
Taşacak Bu Deniz’de canlandırdığı “Oruç Furtuna” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, sevgilisi Tuana Yılmaz ile katıldığı bir davette görüntülendi ve yaz aylarında evlenmeyi planladıklarını duyurdu.Derleyen: Hande Karacan
Çifte yöneltilen evlilik sorularını da yanıtlayan Yörük, yaz aylarını işaret ederek nikâh planlarının olduğunu söyledi. “Her şey yolunda giderse yazın evleneceğiz, sizi de davet ederiz” diyen oyuncuya Tuana Yılmaz da eşlik etti. Yılmaz, “Daha resmi ve planlı bir süreç yürütüyoruz. Şimdilik her şey çok güzel, çok mutluyuz” dedi.
Öte yandan Burak Yörük’ün, Tuana Yılmaz’a 2024 yılında evlilik teklif ettiği öğrenildi.
BURAK YÖRÜK KİMDİR?
Burak Erman Yörük 26 Mayıs 1995, İstanbul doğumlu. Anne tarafından Arnavut kökenli. Ümraniye'de büyüdü. 6 yaşından bazı televizyon yapımlarında rol alarak oyunculuğa başladı. 12 yaşında oyunculuğu bıraktı, basketbol ile ilgilendi.14 yaşından itibaren farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi aldı.
Bir süre Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi bölümüne geçti. Öğrencilik yıllarında dizilere rol almaya devam etti ve öğrenimin tamamlayamadı.
BURAK YÖRÜK DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2002 - Sır Kapısı/Sırlar Dünyası - Çocuk
2004 - Biz Boşanıyoruz - CanCan
2005 - Perde - Sokaktaki çocuk
2005 - Şeytan - Rüyadaki çocuk
2007 - Dede Korkut Hikayeleri-Salur Kazan - Salur Kazan
2013 - 20 Dakika - Tayfur Solmaz
2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim - Aydın Menderes
2015 - Hayat Yolunda - Recep
2017 - Dayan Yüreğim - Erdem
2017 - 4N1K İlk Aşk - Barış Ozansoy
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar - Barış Ozansoy
2020-2021 - Baraj - Tarık Yılmaz
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam - Çınar Yılmaz
2021-2022 - Seversin - Tolga Tuna
2024 - Taş Kağıt Makas
2025 - Sustalı Ceylan - Ferhat
2025 - Taşacak Bu Deniz - Oruç Furtuna