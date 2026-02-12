Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük evleniyor: Yaza düğünümüz var

Çifte yöneltilen evlilik sorularını da yanıtlayan Yörük, yaz aylarını işaret ederek nikâh planlarının olduğunu söyledi. “Her şey yolunda giderse yazın evleneceğiz, sizi de davet ederiz” diyen oyuncuya Tuana Yılmaz da eşlik etti. Yılmaz, “Daha resmi ve planlı bir süreç yürütüyoruz. Şimdilik her şey çok güzel, çok mutluyuz” dedi.