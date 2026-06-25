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Son bölümüyle sezon arasına giren dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, Onur Dilber sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla projeye devam etmeyeceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından set ortamında yaşandığı öne sürülen olaylar magazin gündemine taşındı.

Kulislerde konuşulanlara göre, oyuncunun karakterine daha fazla yer verilmesini talep ettiği ve zaman zaman yapım ekibiyle görüş ayrılıkları yaşadığı iddia edildi. Ayrıca sezon içinde bazı set içi gerilimlerin de yaşandığı öne sürüldü.

Özellikle kına gecesi sahnelerinin çekimleri sırasında Onur Dilber ile başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe arasında tartışma çıktığı yönündeki söylentiler dikkat çekti. Ancak Dilber, hakkında ortaya atılan bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Oyuncu yaptığı açıklamada, "Yaşanan süreci magazinsel bir boyuta taşımaya çalışanların ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyunun ve izleyicilerin bildiği gerçekleri gölgelemeyi amaçlayan bu söylemler tamamen manipülatiftir. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulis kaynaklarında yer alan iddialara göre, Onur Dilber'in senaryodaki bazı sahnelerden memnun olmadığı ve senaristlerle bu konuda sık sık görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Karakterinin yer aldığı bazı sahnelerle ilgili eleştirilerde bulunduğu ve zaman zaman farklı talepler dile getirdiği de konuşulanlar arasında yer aldı.

İddialara göre sezon finali öncesinde yaşanan bazı fikir ayrılıkları da süreci etkiledi. Yapım ekibinin yeni sezon planlaması sırasında oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı öne sürülürken, Dilber'in bu gelişmeyi öğrendikten sonra durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı belirtildi.

Ayrılık sürecinin ardından oyuncunun dizinin senaristlerini sosyal medyada takipten çıkması da dikkat çekti. Ancak kısa süre sonra yeniden takip etmeye başlaması, kulislerde yeni yorumların yapılmasına neden oldu.