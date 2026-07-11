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Kaynak: Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ava Yaman, son olarak sosyal medya hesabında peş peşe paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Genellikle davetlerde sade görünümü ve makyajsız tarzıyla öne çıkan Yaman'ın iddialı göz makyajıyla verdiği pozlar, hayranlarını şaşırttı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“HER HALİN AYRI GÜZEL”

Takipçileri genç oyuncuya; "Gözlerin harika", "Bu güzelliğe bayıldım", "Çok etkileyicisin", "Her halin ayrı güzel", "Gözlerin büyüleyici" ve "Seni ekranda görmeyi çok özledik" gibi yorumlarda bulundular.

AVA YAMAN KİMDİR?

19 Kasım 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ava Yaman, oyunculuk kariyerine 2023 yılında yayınlanan Bir Derdim Var dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adım attı.

Asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni Miryano rolüyle yakalayan genç oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.