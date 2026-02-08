“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Deniz Baysal ile başrolü paylaşan Ulaş Tuna Astepe’ye fahri hemşehrilik unvanı verildi. Trabzon’da süren çekimler için Sürmene’ye giden Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Ulaş Tuna Astepe’ye ilçenin tanıtımına yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür etti.
Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari’si artık resmen Sürmeneli: Ulaş Tuna Astepe'ye fahri hemşehrilik unvanı!
Ulaş Tuna Astepe, “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle Sürmene’nin tanıtımına katkı sağladığı için fahri hemşehrilik unvanı aldı. Başkan Azizoğlu teşekkür ederken, oyuncu “Şeref duyarım” dedi.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün bulunduğu “Taşacak Bu Deniz” dizisi cuma akşamları ekranda.
Dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce Karadeniz’de çekilen bir yapımda rol almış ve reyting rekorları kırmıştı.
Bu nedenle Ulaş Tuna Astepe’ye Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanı verildi.
ULAŞ TUNA ASTEPE ARTIK SÜRMENELİ OLDU
Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, “Taşacak Bu Deniz”in başrolü Ulaş Tuna Astepe’ye ilçenin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti ve fahri hemşehrilik unvanı vereceklerini açıkladı. Astepe de teşekkür ederek, "Şeref duyarım" dedi.
"DENİZ BENİM ÇÖLÜM"
Bir programa katılan Ulaş Tuna Astepe, hayallerinden söz ederken teknesiyle iki yıl sürecek bir dünya turu planladığını söyledi ve şöyle devam etti: "İlk başta çok böyle soğuk yerler ya da zor denizler hedeflemiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Ve bunu açıkçası yelkenle yapmak istiyorum. Çünkü yetişmek istemiyorum bir yere. Yani şeyleri beni çok etkilemişti; böyle işte çöl geçen insanların tecrübeleri ya da böyle çölde zaman geçirmiş falan...
Yani bir anlamda benim çölüm de öyle gibi geliyor. Denizin ortası, yani okyanus görmek merakı çocukluğumdan beri var. Hep Ümit Burnu hayali kurardım çocukluğumdan beri. Müthiş... Böyle Afrika'nın en ucunda, o Ümit Burnu'nda durup işte böyle o okyanusa bakacağımı hayal ederdim falan. Umarım bir gün gerçekleştirebilirim" dedi.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş Türk oyuncudur. Şu anda 37 yaşındadır.
Eğitim hayatına İzmit'te başlayan Astepe, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okumuş, lise yıllarında tiyatroyla tanışmıştır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Oyunculuk kariyerine 2008 yılında "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde kostüm asistanı olarak adım atmış, ardından tiyatro sahnesinde ve televizyonda yer almaya başlamıştır. Tiyatroda "Cam Yapraklar" ve "Bayrak" gibi oyunlarla dikkat çekmiştir.
Televizyonda geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan yapımlar şunlardır:Karadayı (2012-2015): Orhan karakteriyle çıkış yaptı.
Analar ve Anneler (2015): Mustafa rolü.
Sen Anlat Karadeniz (2018-2019): Tahir Kaleli karakteriyle büyük başarı ve reyting rekorları elde etti; bu rolle en çok sevilen performanslarından birini sergiledi.
Diğer diziler: Rüya, İlk ve Son (BluTV), Çift Kişilik Oda gibi yapımlarda rol aldı.
Son dönemde Taşacak Bu Deniz (2025-günümüz, TRT1) dizisinde başrolü Deniz Baysal ile paylaşarak Adil Koçari karakterini canlandırmakta; dizi Karadeniz'de çekilmekte ve aile, aşk, nefret temalarını işlemektedir. Bu proje kapsamında Sürmene'ye fahri hemşehrilik unvanı da verilmiştir.
Boyu yaklaşık 1.93 m (6'4") olan Astepe, doğal oyunculuğu, etkileyici ses tonu ve derin karakter yorumlarıyla tanınan yetenekli bir oyuncudur. Kariyeri boyunca hem tiyatro hem de dizi/sinema alanında aktif rol almaya devam eDİYOR.