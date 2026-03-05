Dizinin 20. bölümüne kısa bir süre kala yapımdan bir fragman daha paylaşıldı. Yeni görüntüler, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.
Taşacak Bu Deniz’den yeni fragman geldi: “Beklediğinize değecek”
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı TRT1’in sevilen yapımı, geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almayınca izleyiciler bu haftaya kilitlendi.Derleyen: Hande Karacan
Geçtiğimiz hafta dizinin yerine ekranda Sırbistan–Türkiye basketbol karşılaşması yer almıştı. Bu nedenle bir hafta ara verilen diziden arka arkaya yeni tanıtımlar gelmeye başladı. Paylaşılan son ön izleme, “Yaralar almışız her yandan… Sarar mıyız bir yandan? Taşacak Bu Deniz beklediğinize değecek” notuyla yayınlandı.
Fragmanı izleyen takipçiler sosyal medyada yoğun yorum yaptı. İzleyiciler özellikle “özet ve uzun reklamlar olmadan yeni bölüm istiyoruz”, “sabırsızlıkla bekliyoruz” ve “Oruç ile Eleni sahneleri çok etkileyici” gibi mesajlarla heyecanlarını dile getirdi.
20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde Eleni ve Fadime, karların ortasında donmak üzereyken bulunur ve hayatta kalmak için zorlu bir mücadele başlar. Bu olay, Adil’in hem Oruç hem de İso ile olan bağını daha da derinleştirir.
Zor anların ortasında Esme ile Adil de aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakır. İkili, Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için güçlerini birleştirir. Eleni’nin ölümle yaşam arasında gidip gelmesi ise Oruç’a onsuz ne kadar yalnız kalacağını fark ettirir. Oruç ile Adil arasında Eleni hakkında samimi bir konuşma yaşanır.
Öte yandan İso ile Fadime de birbirlerine duydukları değerin farkına varır ve ilk kez duygularını ifade etmeye başlar. Fadime’nin yaptığı bir itiraf İso’yu çılgına çevirir.
Pikabın frenlerinin kesildiğini fark eden Şerif ve Zarife, bu durumu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanmayı planlar. Fakat Adil’in beklenmedik hamlesi tüm dengeleri değiştirecektir.
Şerif, Esme’nin peşine düşerken Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek büyük sırrı Gezep’e anlatır. Ancak Esme’nin gerçeği paylaştığı tek kişi Gezep değildir.