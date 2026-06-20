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İlk sezonunda elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla adından söz ettiren ve reytinglerde önemli başarılara imza atan Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon çalışmaları devam ederken, sevilen oyuncunun kadroda yer almayacak olması hayranlarını şaşırttı.

Onur Dilber'in ayrılık haberini paylaşmasının ardından gözler dizide yaşanabilecek diğer değişikliklere çevrildi. İzleyiciler, yeni sezonda başka oyuncuların da projeye veda edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklama ise gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda dizide şu an için başka bir ayrılık bulunmadığını belirterek, "Şu an başka ayrılık yok" ifadelerini kullandı.