TRT1’in popüler yapımı Taşacak Bu Deniz, dün gece yayınlanan 19. bölümüyle ekranlardaydı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde yer aldığı dizideki sahur sahnesi, sosyal medyada yoğun tartışma başlattı.

Koçari konağında geçen kalabalık sahur sofrası izleyicilerden övgü toplarken, ezan sesi duyulduğu sırada su içilmeye başlanması dikkat çekti.

Seyircilerin yarısı ezan okunurken yeme-içmenin durdurulması gerektiğini belirtirken, yarısı da bunu sorun etmedi.

Sosyal medyada şu eleştiriler öne çıktı: “Sahurda ezan okunurken yenip içilir mi?”, “Bir kişi de uyarmadı mı bu nedir?”, “Ezan okunmaya başlayınca yeme içme kesilir. Sahnede yanlışlık var”, “İmsakta ezan okunmaya başlayınca vakit girmiş oluyor ve yemek, içmek bırakılıyor. Kim söyledi size ezan okunurken yenildiğini? İnsanları yanlış yönlendirmeyin”, “Yanlış yapıldı, ezan okunmadan önce niyet edilir yeme içme kesilir ezan okurken olmaz”.

Karşı cevap ise: "Ramazan ayında diyanetin imsak vakti fecri sadıktan yarım saat kadar öncedir. Yani okunan ezan gün doğumundan(oruç başlama saati) önceye takabül eder. Ezan okunsa da "ufukta ak çizgi kara çizgiden sizce ayrılana kadar yiyin için" der Kuran".