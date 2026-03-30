Sosyal medyada özellikle “IsFad” etiketiyle anılan ikili, güçlü ekran uyumu ve sahnelere yansıyan doğal kimyalarıyla dikkat çekti. İzleyiciler, bu uyumun Yeşilçam’ın unutulmaz romantik çiftlerini hatırlattığını dile getirdi.

Dizinin son bölümünde yer alan sahneler büyük ilgi görürken, İso ile Fadime’nin birlikte yer aldığı bir sahne sosyal platformlarda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu sahne, izleyiciler tarafından Belgin Doruk ve Göksel Arsoy’nun klasikleşmiş sahnelerine benzetildi.

Dizinin karakter dinamikleri ve görsel anlatım dili de Yeşilçam’ın altın çağındaki romantik atmosferi yeniden canlandırdığı yönünde yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları da dikkat çekti. Bir izleyici, “İsfad’ın bir anda dünyanın en derin ve en anlamlı çiftine dönüşmesi bana da sürpriz oldu” ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise “Bir paralellik editi de benden” diyerek hazırladığı videoyu paylaştı.