TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her hafta izlenme oranlarını altüst eden dizi, cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle yine gündem olmaya hazırlanıyor. 19. bölümde yaşanacak gelişmeler ise şimdiden heyecanı yükseltti.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Esme’nin aniden ortadan kaybolması Adil’i çaresizlik ve öfke arasında savurur. Sevdiği kadının gidişiyle yıkılan Adil, Ramazan’da birlikte oturacak bir Müslüman tanımadığı için Esme’nin uzaklaştığını öğrenince daha da sarsılır ve yaylaya giderek onun kapısında beklemeye başlar. Öte yandan Esme, yirmi yıl sonra Şerif’in gölgesinden kurtulmanın verdiği özgürlüğü hissederken, yaklaşan büyük hesaplaşma için plan yapmaktadır.

Koçari’de Ramazan’ın manevi atmosferi herkesi sararken, Hristiyan olmasına rağmen bu duyguyu daha derinden yaşamak isteyen Eleni oruç tutmaya karar verir. Bu süreçte en büyük desteği Oruç’tan alır. Zarife ise Eleni ile Oruç’u evlendirme planlarını sürdürürken beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.

Şerif’in hapse girmesi sonrası İso ve Fadime boşanma kararı alsa da, birbirlerinden kopmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını fark ederler. Ancak asıl tehlike Eyüphan’ın sinsi planıyla ortaya çıkar. İso’nun aracının frenlerini sabote eden Eyüphan, büyük bir felakete zemin hazırlar. Ne var ki direksiyonda İso değil; ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime vardır. Freni tutmayan pikap korkunç bir kazaya sürüklenir. Bu kazadan kimin sağ çıkacağı ise büyük bir soru işaretidir.