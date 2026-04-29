Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen dizinin yeni fragmanında özellikle Eleni’nin kaçırılma sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Gerilim ve dram dozunun yükseldiği fragman, yeni bölümde yaşanacak büyük kırılmaların sinyalini verdi.
Taşacak Bu Deniz’de gerilim zirvede: Eleni kaçırıldı… Yeni bölüm öncesi nefesler tutuldu
TRT1’in reytinglerde öne çıkan dizisi TRT1 yapımı Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle yine büyük merak uyandırdı. 25. bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından 26. bölümden ikinci fragman yayınlandı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Derleyen: Cemile Kurel
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizide, Adil’in eline ulaşan DNA testi sonuçları tüm dengeleri sarsarken; Esme’nin iki aile arasındaki savaşı durdurma çabası hikâyenin merkezinde yer alıyor.
Bölümde gerilim daha da tırmanıyor. Su deposunda Esme’nin suçlanıp yaralanması Adil’i öfkeye sürüklerken, kontrolünü kaybeden Adil hesap sormak için harekete geçiyor. Ancak onu durdurmayı yine Esme başarıyor. Esme’nin Koçari ailesini yönlendirerek Furtunalar’a karşı hamle yapması olayların yönünü değiştiriyor.
Oruç’un İso için duyduğu endişe, Eyüphan’a verdiği sert karşılıkla büyürken; Eleni’nin patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarması yeni bir dönüm noktası yaratıyor. Eleni, Adil’den yardım isterken, olaylar giderek içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
Koçari Konağı’nda ortaya çıkan büyük gerçek ise herkesi sarsıyor: İso ile Fadime’nin zorla evlendirildiği ortaya çıkıyor. Bu gerçeğin ardından Adil’in vereceği tepki merakla bekleniyor. Esme ise hem aile içi çatışmayı hem de Adil’in öfkesini dengelemeye çalışıyor.
Bölümün en kritik anlarından biri ise DNA testi sonucunun açıklanması oluyor. Eleni kaçırılırken Adil’in gerçeği öğrenmesi, dizide yeni bir kırılma noktasını başlatıyor.