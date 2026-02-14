Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapım, cuma akşamına bir kez daha damga vurdu. Yeni bölüm sonrası paylaşılan fragman kısa sürede gündem olurken, devamının farklı bir platforma yönlendirilmesi seyircinin tepkisini çekti.

YENİ FRAGMAN TARTIŞMA YARATTI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 19. bölüm fragmanı, 18. bölümün hemen ardından izleyiciyle buluştu. Ancak fragmanın tamamının televizyon ya da aynı platform üzerinden paylaşılmaması, “fragmanın fragmanı mı olur?”, “seyirciyle pazarlık yapılmaz” ve “reytingler düşmesin sonra” gibi eleştirileri beraberinde getirdi.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eleni, Adil ve Esme’yle kurduğu hayalin çatırdamasıyla gerçeklerle yüzleşme kararı alır. Bu yüzleşme, yalnızca onun değil, Esme ve Adil’in de hayatında önemli bir kırılma noktası olur. Esme’nin Oruç’a hesap sorması ise tansiyonu daha da yükseltir.

Amirum Dayı’nın Adil’e sunduğu evlilik adayları birer birer geri çevrilirken, Adil’in asıl hedefinin silah olduğu ortaya çıkar. Öte yandan Esme, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir karar alır ve uygulamaya koyar.

Fadime ile İso, silaha bir adım daha yaklaşırken Şerif’in hapse girmesi durumunda boşanacakları gerçeğiyle yüzleşir. Şirin Furtuna’nın düzenlediği aile kahvaltısında ise “düşman çocukları” olmanın ağırlığı iyice hissedilir.

Oruç, Eleni’ye karşı koyamadığı duygularıyla mücadele ederken başkanlık sorumluluğu ve fabrikadaki krizlerle aynı anda baş etmeye çalışır. Zarife’nin evlilik baskısı dayanılmaz bir noktaya ulaşır. Esme’yi ve gücünü kaybeden Şerif ise kontrolünü yitirir; Adil’in silahını bir cesedin yanına gömdürüp polise ihbarda bulunur. Artık herkes için geri dönüşü olmayan bir sürece girilmiştir.