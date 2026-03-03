Taşacak Bu Deniz’de deprem etkisi yaratacak gelişme: Yeni bölümde nefesler tutulacak

Esme ve Adil ise aralarındaki kırgınlıkları bir kenara bırakıp Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için güçlerini birleştiriyor. Eleni’nin hayatla ölüm arasındaki ince çizgide verdiği savaş, Oruç’un duygularıyla yüzleşmesine neden oluyor. Oruç ve Adil arasında Eleni üzerine yapılan samimi konuşma, bölümün en çarpıcı anlarından biri olmaya aday.