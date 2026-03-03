Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı fenomen yapımın yeni bölümü 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Taşacak Bu Deniz’de deprem etkisi yaratacak gelişme: Yeni bölümde nefesler tutulacak
Taşacak Bu Deniz, 20. bölümüyle ekrana gelmedi. Bunun nedeni ise aynı saat diliminde yayınlanan futbol karşılaşmasıydı. Heyecanla beklenen bölüm ertelense de diziden paylaşılan yeni kareler merakı daha da artırdı.Derleyen: Hande Karacan
20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde tansiyon zirveye çıkıyor. Eleni ve Fadime, dondurucu soğukta yaşam mücadelesi verirken kritik bir anda bulunuyor. Bu zorlu süreç, Adil’in hem Oruç’la hem de İso’yla olan bağını derinleştiriyor.
Esme ve Adil ise aralarındaki kırgınlıkları bir kenara bırakıp Eleni ve Fadime’yi kurtarmak için güçlerini birleştiriyor. Eleni’nin hayatla ölüm arasındaki ince çizgide verdiği savaş, Oruç’un duygularıyla yüzleşmesine neden oluyor. Oruç ve Adil arasında Eleni üzerine yapılan samimi konuşma, bölümün en çarpıcı anlarından biri olmaya aday.
Öte yandan İso ve Fadime, birbirlerine duydukları hisleri ilk kez açıkça dile getirme cesareti buluyor. Ancak Fadime’nin beklenmedik itirafı İso’nun öfkesini tetikliyor.
Şerif ve Zarife, pikabın frenlerinin kesildiğini fark edince bu durumu kendi planları için fırsata çevirmek ister. Ama Adil’in hazırladığı sürpriz dengeleri değiştirecek türden.
Şerif, Esme’nin peşine düşerken Esme büyük bir hamle yaparak Furtuna’nın kaderini sarsacak gerçeği Gezep’e açıklar. Üstelik sırlarını paylaştığı tek kişi Gezep değildir…
Yeni bölüm, hem duygusal yüzleşmeler hem de beklenmedik hamlelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.