Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde düzenlenen “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri çerçevesinde “Taşacak Bu Deniz” dizisi oyuncuları hayranlarıyla bir araya geldi.

Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza günü buluşmasına, “Esme” rolündeki Deniz Baysal, “Eleni” karakterini canlandıran Ava Yaman, “İso”yu oynayan Erdem Şanlı, “Fadime” rolüyle Zeynep Atılgan ve “Şirin” karakterindeki Gamze Süner Atay katıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte dizinin yıldızları, izleyicilerle keyifli sohbetler etti, hatıra fotoğrafları çektirdi ve imzalarını attı.