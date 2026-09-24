TRT 1 kanalının yüksek izlenme oranlarına sahip eseri Taşacak Bu Deniz, sezonun son bulmasıyla yayın sürecine mola vermişti. Başrol yükünü Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın üstlendiği projenin hayranları, "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta var mı?", "Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorularının peşine düştü. Sıcak günlerin bitişiyle gözler kanalın günlük program listesine dikildi. İşte beğeniyle izlenen dramaya dair güncel durum ve yayın planı...
Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?
Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. TRT 1'in sevilen dizisinin ekranlara dönüş tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Taşacak Bu Deniz bu cuma yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler…Kaynak: Diğer
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz yapımı, ekran serüveninde verdiği tatil ara nedeniyle bu hafta taze bölümüyle seyirci karşısına çıkmayacak. Eser, 5 Haziran 2026 Cuma gecesi verilen 31. halkasıyla dönemi kapatmış ve sevenlerine geçici olarak el sallamıştı. Set çalışmalarının bitirilmesi ve gelecek dönem hazırlıklarının tamamlanmasıyla projenin izleyicilere tekrar buluşması öngörülüyor.
Yayın döneminde cuma gecelerine damgasını vuran projenin gelecek dönem açılış takvimi henüz kanal yetkililerince kesin olarak ilan edilmedi. Fakat perde arkasında konuşulan iddialara kıyasla, Taşacak Bu Deniz'in ikinci dönemine 10 Ekim 2026 Cumartesi gecesi saat 20.00'de adım atması ve 32. ayağıyla TRT 1 yayınında kaldığı noktadan sürmesi tahmin ediliyor.
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Büyük bir heyecanla izlenen 31. parça yayın kapanışında gerilim tavan yapmıştı. İki on yılın ardından bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni cephesinde artık acıları unutma devri bitmiş, devasa hesaplaşma vakti gelmiştir.
Evin avlusunda düzenlenen şaşaalı kına merasimi, senelerdir gizlenen gizemlerin saçıldığı dev bir hesaplaşmaya çevrildi. Furtunalar kendilerini hiç ummadıkları bir faturanın ortasında bulurken, şu ana dek karşılaştıkları en çetin Koçari kanunlarıyla sarsılmak zorunda kaldı.
En nihayetinde nikah anı çattığında galip geldiğini sanan Esme ve Adil, düşledikleri huzura tam yaklaşmışken yaşamlarının en zorlu sınavıyla yüzleşti. Birtakım başarıların maliyetinin son derece yüksek olduğu ve mücadelenin aslında kazanan tarafı bulunmadığı gerçeği bir defa daha anlaşıldı.