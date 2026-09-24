Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu? Ne zaman başlayacak?

TRT 1 kanalının yüksek izlenme oranlarına sahip eseri Taşacak Bu Deniz, sezonun son bulmasıyla yayın sürecine mola vermişti. Başrol yükünü Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın üstlendiği projenin hayranları, "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta var mı?", "Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorularının peşine düştü. Sıcak günlerin bitişiyle gözler kanalın günlük program listesine dikildi. İşte beğeniyle izlenen dramaya dair güncel durum ve yayın planı...