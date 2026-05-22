TRT ekranlarında yayınlanan sevilen dizinin yeni bölümünde gerilim dozajı iyice yükseldi. Eleni’yi kurtarmak için harekete geçen Adil’in kendini denize atması ve ardından Gökhan’ın silahından çıkan kurşunla vurulması fragmana damga vurdu. Özellikle “Adil öldü” sözlerinin yer aldığı sahneler, ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmanda Adil’in akıbetine dair net bir detay paylaşılmadı. Bu durum ise izleyicilerin merakını daha da artırdı. Başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’nin projeden ayrılacağı yönündeki söylentiler yeniden konuşulmaya başlanırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Adil Koçari karakterinin gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediği ve hikâyenin nasıl şekilleneceği bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.