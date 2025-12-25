TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu 3 yıldır kilo almakta zorlandığını Taşacak Bu Deniz setinde tam 4 kilo aldığını itiraf etti.

‘3 SENEDİR BUNUN İÇİN UĞRAŞIYORDUM’

Baysal "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran Deniz Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Oyuncu, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" dedi.

Baysal Trabzon'da çok mutlu olduğunu gitmek istemediğini söyledi. Baysal’ın bu sözleri dizi final mi yapıyor sorularını akıllara getirdi. Sosyal medyadan yorum yağdı.

Arka sokaklar ömrü olur inşallah.

Aaa güzel diziydi, annem çok üzülecek :/