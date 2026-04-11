Karadeniz kültürünün tanıtıldığı etkinlik kapsamında kurulan stantlar, yöresel lezzetler ve kültürel aktivitelerin yanı sıra sanat dünyasından isimleri de bir araya getirdi. Dizi oyuncuları, düzenlenen imza günleri ve söyleşi programlarında hayranlarıyla buluşarak yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan oyunculardan Ava Yaman, Karadeniz’e duyduğu hayranlığı dile getirerek bölgeyi “adeta bir cennet” olarak tanımladı. Karadenizlilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Yaman, “Bana ‘evimizin kızı’ lakabını taktılar, buna layık olmaya çalışıyorum” dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen genç oyuncu, daha çok oyunculuğu ve sesiyle anılmak istediğini vurguladı. Yaman, “Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım konuşuluyor. Ancak ben oyunculuğum ve sesimle ön plana çıkmak isterim. Özgürlükten söz ediliyor; bu da benim özgürlüğüm değil mi?” ifadelerini kullandı.

Sektörde yeni olduğunu belirten Yaman, sözlerini ünlü müzisyen Kurt Cobain’den alıntı yaparak tamamladı: “Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim.” Genç oyuncu, kariyerinin başında olduğunu ancak bu süreçten büyük mutluluk duyduğunu belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Trabzon Günleri etkinliği, hem kültürel tanıtım hem de sanat dünyasını bir araya getiren yapısıyla ziyaretçilerden tam not aldı.