Taşa hayat veren adam: Her şey bir cami yardımıyla başladı… 12 yılda 164 çeşme

Geleceğe iz bırakmanın kendisini etkilediğini vurgulayan Yılmaz, "Dönemin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Fatsa'nın 'insan çok eser bırakınca çok yaşamış oluyor' sözü benim bu işi devam ettirmeme vesile oldu." dedi.

"Taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız"



Kullandığı doğal taşın ömrünün neredeyse sınırsız olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız. Diğer çeşmeler ve bunların aralarında çok ciddi fark var. Hem işçilik anlamında, hem dayanıklılık anlamında. Örneğin toprağın altını kazıyorsunuz kemer taşlar çıkıyor ve hala duruyor bir eser olarak. Bu çeşmeler de onlar gibi dünya durdukça muhafazasını koruyacak."

Taşın tarih boyunca önemini vurgulayan Yılmaz, "Günümüze kadar tüm olup bitenler hep taş ve insan ilişkisiyle buraya geldi. Kitabeler, yazıtlar geçmişimizi hep taştan öğreniyoruz. Onun için taş çok mühim bir şey." diye konuştu.Taş işlemeciliğinin zorluğuna değinen Yılmaz, "Çeşmede kullandığım bir kemer taşının ham hali 100 kilogram. Yerinden çıkıyor, araca yükleniyor, atölyede iniyor. Bunu en az 10 kez elimizde indirip kaldırıyoruz. Bu da bir taşta insan için 1,5 ton yapıyor." ifadesini kullandı.

"Yapıştırma olmuyor çünkü doğallığını koruması lazım"



İşlem sırasında hataya yer olmadığını belirten Yılmaz, "Bunun bir kenarı kırılınca yenisini yapmak zorundayım. Yapıştırma olmuyor çünkü doğallığını koruması lazım. Bir taş için üç günümü harcadım diyelim, kırıldığında bir üç gün daha harcamak zorundayım. Bu işlerde sabır ve süre mühim." diye konuştu.



Yener Yılmaz, toz ve kir içinde geçen çalışmalara rağmen bu meslekten büyük keyif aldığını sözlerine ekledi.