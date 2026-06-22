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Kaynak: DHA

Olay, Eskişehir Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Böğürtlen Mahallesi’nde bulunan bir maden ocağında gerçekleşti.

Maden ocağında çalışan işçilerden Nihat E. (27) ve Bekir A. (52), henüz bilinmeyen nedenle silo üzerinden, taş kırma kuyusuna düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılan 2 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan iki işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili stahkikat başlatıldı.