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Kaynak: DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde TIR şoförü, önünde durarak aracından inip taşlarla saldırdığı öne sürülen otomobil sürücüsünün aracına çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. TIR'ın önünde duran otomobil sürücüsü ve beraberindekiler, iddiaya göre araçtan inerek TIR'a taşlarla saldırdı. Arbede sırasında TIR şoförü, otomobile çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.