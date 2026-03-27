Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyhşamil Mahallesi 566’ncı Sokak’ta yaşandı. Kuzen oldukları öğrenilen H.D. ile Abdullah Bayoğlu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gerginliğin tırmanması üzerine H.D., yanındaki tabancayı ateşleyerek Abdullah Bayoğlu’nu vurdu. Bayoğlu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye acil sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Abdullah Bayoğlu, doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden Bayoğlu’nun naaşı, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 30 dakikalık görüntülerde yapılan incelemede yeri tespit edilen H.D. ile olayla ilgili olduğu belirlenen E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.