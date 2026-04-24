Ardahan’da bir iş yerinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Atatürk Caddesi’ndeki bir plastik doğrama dükkanında, 43 yaşındaki Gürdal A. ile teyzesinin oğlu olduğu belirtilen 44 yaşındaki İsrafil Çeğil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürdal A., yanında bulunan bıçakla Çeğil’e saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsrafil Çeğil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çeğil’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli Gürdal A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.