Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde H.A.S., eşi Gamze S.’yi silahla vurarak öldürdü.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.A.S. ile eşi Gamze S. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ATEŞ ETTİ

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.A.S., eşine silahla ateş etti. Şüpheli evden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Gamze S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ve jandarma ekipleri H.A.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.