Korkunç olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU’ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., iddiaya göre kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. N.G. ile kargo firması çalışanı E.P. bu sebeple birbirine girdi. N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü.

E.P., N.G.’nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırarak kopardı. N.G.’nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu. Çalışan N.G hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.P., ise tutuklandı.