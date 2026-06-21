Olay, dün akşam, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde gerçkelşti.
Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.
M.D., tabancayla ateş ederek babasını ağır yaralanmasına sebep oldu.
İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayın ardından kaçan M.D., mahalledeki üzüm bağında yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.