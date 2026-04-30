Burdur’un Ağlasun ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, av tüfeğiyle aynı aileden üç kişiyi yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin K., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak dehşet saçtı.

Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan baba Erhan Y., eşi Sevgi Y. (28) ve 11 yaşındaki çocukları Mehmet Ali Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ağlasun Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan zanlı Şahin K., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.