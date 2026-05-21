Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan Cebrail D. ile B.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail D., yanındaki tabancayı çekerek 16 yaşındaki B.Z.'ye ateş etti. Başından vurulan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan yakınları, ağır yaralanan B.Z.’yi ambulans beklemeden sivil bir araçla hemen Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede acil tedaviye alınan B.Z.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından silahıyla birlikte kayıplara karışan Cebrail D.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaçış güzergahındaki incelemelerin ardından, şüpheli Cebrail D. saniyeler içinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, dehşete düşüren olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla mahallede ve zanlının üzerinde geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.