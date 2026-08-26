Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kayseri’nin Battalgazi Mahallesi’nde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hikmet Sokak üzerinde meydana gelen olayda, E.K. ve A.D. ile E.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. tüfekle E.K. ve A.D.’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleride olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan E.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.