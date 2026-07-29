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Kaynak: AA

İstanbul'un en çok tartışılan projelerinden biri olan Kadıköy Rıhtım Camisi'nde inşaat süreci resmen başladı. İlk fore kazığın çakılmasıyla birlikte sahada çalışmalar başlarken, proje hakkındaki hukuki tartışmalar ise devam ediyor.

Proje kapsamında daha önce, yargı süreci sonuçlanmadan gece saatlerinde iş makinelerinin alana girmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Son olarak ilk fore kazığın çakılmasıyla inşaat yeni bir aşamaya geçti.

MİMARLAR ODASI YARGIYA TAŞIMIŞTI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, projenin ulaşım, çevre ve tarihi doku üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Oda, caminin Kadıköy'ün tarihi siluetini etkileyeceği yönünde de uyarılarda bulunmuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise daha önce yaptığı açıklamalarda, projenin bölgedeki yoğun araç ve yaya trafiğini artırabileceğini, ulaşım ve güvenlik açısından yeni sorunlar doğurabileceğini ifade etmişti. Kösedağı ayrıca Kadıköylülerden bu yönde bir talep gelmediğini söylemişti.

EROL KAYA: "BUGÜN SADECE BİR KAZMA VURUYORUZ"

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, projenin fiilen başladığını belirterek, ilk etapta zemin güçlendirme çalışmalarının yürütüleceğini söyledi.

Kaya, alanda yaklaşık 2 bin 100 fore kazık ile 6 bine yakın jet grout uygulanacağını, ardından otopark ve cami inşaatının devam edeceğini ifade etti. Projede 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otoparkın yanı sıra kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri, aşevi, taziye evi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun da yer alacağını belirten Kaya, inşaatın yaklaşık 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.