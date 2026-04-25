İngiltere Premier Lig'in 34'üncü haftasında Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı 3-1 yendiği mücadeleye konuk ekibin golü damga vurdu.

Anfield'da oynanan maçta ilk yarıyı Alexander Isak ve Andrew Robertson'ın golleriyle 2-0 önde kapatan Liverpool 71'inci dakikada ise tartışmalı bir golü kalesinde gördü.

Liverpool kalecisi Freddie Woodman'ın sakatlandığı pozisyonda, Daniel Munoz fileleri havalandırıyor!

WOODMAN SAKATLIK YAŞARKEN MUNOZ BOŞ KALEYE ATTI

Crystal Palace atağında rakiple girdiği pozisyondan sonra kaleci Freddie Woodman'ın sakatlık yaşadığı esnada Daniel Munoz boş kaleye golü attı.

LIVERPOOL'DAN PALACE'A TEPKİ

Golden sonra hem Munoz'a hem de Crystal Palace yedek kulübesine sert tepki gösterilirken sosyal medyada da o anlar tartışma yarattı.

WIRTZ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Liverpool 90+6'da Florian Wirtz'in golüyle yeniden farkı ikiye çıkararak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ilk 4 içerisinde yer alarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.