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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABK 357 plakalı tır ile 76 AG 857 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre tır sürücüsü, tartışmanın ardından araç sürücüsünü takip etmeye başladı.

Tırın aracı takibi Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde sona erdi. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü caddeye dönmeye çalıştığı sırada tır şoförü araca çarpmaya çalıştı. Tır, hem araca hem de yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.