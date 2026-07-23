Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Göktaş ile Çınar Agah Ersoy arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma çığırından çıktı: Meydan savaşında ikisi de hastanelik oldular - Resim : 1

Kavgada Göktaş ve Ersoy, birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göktaş ve Ersoy, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Göktaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma çığırından çıktı: Meydan savaşında ikisi de hastanelik oldular - Resim : 3