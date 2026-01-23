Birçok kişi tartıdaki rakamların azalışını başarı olarak kabul etse de, tıp dünyasından gelen son araştırmalar bu durumun gizli bir sağlık tehdidi barındırabileceğini ortaya koydu. Özellikle düşük kalorili ve protein yönünden yetersiz beslenme modelleriyle hedeflenen hızlı zayıflama süreçleri, vücudun yağ yerine kas dokusunu yakmasına neden oldu.

Bilimsel veriler, plansız zayıflama süreçlerinde verilen her kilonun önemli bir kısmının kas kütlesinden eksildiğini kanıtladı.

METABOLİK BİR HATA: KAS KAYBININ ZARARLARI

Kas dokusu, vücudun sadece hareket kabiliyetini değil, aynı zamanda dinlenme halindeki metabolizma hızını da belirleyen en aktif doku olarak biliniyor.

Bilimsel çalışmalar, kas kaybının bazal metabolizma hızını ciddi oranda düşürdüğünü ve bu durumun "yoyo etkisi" adı verilen, verilen kiloların hızla geri alınması sürecini tetiklediğini doğruladı.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, kas kütlesini korumadan zayıflayan bireylerin, uzun vadede insülin direnci ve kronik yorgunluk gibi problemlerle karşılaştığı gözlemlendi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Beslenme ve metabolizma alanında dünyanın önde gelen isimleri, "kilo kaybı" ile "yağ kaybı" arasındaki keskin ayrımın altını çizdi.

Dr. Stuart Phillips (McMaster Üniversitesi, Kas Fizyolojisi Profesörü):

"Vücut, aşırı kalori kısıtlamasına maruz kaldığında enerji ihtiyacını karşılamak için protein depolarına yöneldi. Eğer direnç egzersizleri ve yeterli protein alımı sağlanmadıysa, kaybedilen ağırlığın %25 ile %30’unun doğrudan kas dokusu olduğu tespit edildi."

Dr. Gabrielle Lyon (Fonksiyonel Tıp Uzmanı):

"Kaslarımızı sadece estetik bir unsur olarak değil, bir endokrin organı olarak görmeliyiz. Kas kaybı yaşandığında vücut, kan şekerini yönetme ve iltihapla savaşma yeteneğini de kaybetti."

BİLİMSEL VERİLER NE DEDİ?

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir makale, şok diyetlerin vücutta yarattığı yıkımı gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, haftalık 1,5 kilogramın üzerindeki kayıplarda vücudun amino asit dengesi bozuldu ve kalp kası dahil olmak üzere birçok düz kas yapısında zayıflama belirtileri kaydedildi.