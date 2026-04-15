Tarsus Gastronomi Merkezi, ERASMUS+ ChocoFuture Projesi kapsamında 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen uluslararası çikolata eğitimleri ve atölye çalışmalarının ana uygulama noktası oldu. Tarsus Belediyesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteklediği, Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği tarafından yürütülen projede, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Belçika Gent Üniversitesi de ortak olarak yer aldı.

Program kapsamında Gastronomi Merkezinde Belçika ve Hollanda’dan gelen şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı atölyelerde katılımcılar, çikolata üretim tekniklerini doğrudan deneyimleme imkanı buldu. Eğitimler, farklı illerden gelen üreticiler ve girişimcilerin katılımıyla geniş bir etkileşim ortamı oluşturdu.

Proje sürecinde Tarsus Gastronomi Merkezi, üretim, eğitim ve uluslararası bilgi paylaşımının bir arada yürütüldüğü aktif bir merkez olarak öne çıktı. Programın son gününde Yeryüzü Pazarında düzenlenen etkinliklerle birlikte yerel üreticiler ile uluslararası katılımcılar arasında doğrudan bağ kurularak, üretim çeşitliliğine ve yeni pazar imkanlarına katkı sağlandı.