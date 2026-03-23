Mersin’in Tarsus ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırarak tarım alanlarını olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen mahallelerindeki bazı araziler su altında kaldı.

ÜRÜNLERDE CİDDİ HASAR OLUŞTU

Yoğun yağış nedeniyle nektarin ve limon ağaçları zarar görürken, örtü altında yetiştirilen kavun, kabak, patlıcan ve biberde de hasar meydana geldi. Suyla kaplanan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, yağışın şiddeti nedeniyle birçok tarım alanının sular altında kaldığını belirtti. Koyuncu, Devlet Su İşleri ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü ifade ederek, ilgili kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Bölgede üretim yapan çiftçiler de yaşanan zarara dikkat çekti. Çiftçi Remzi Şen, kavun yetiştirdiği seraların tamamen su altında kaldığını belirterek mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.