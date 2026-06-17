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Kaynak: AA

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, özellikle yaz aylarında artış gösteren ve can kayıplarına yol açan boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla harekete geçti. Berdan Barajı ve çevresinde devriye görevi yürüten ekipler, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

ÇOCUKLAR SUDAN ÇIKARILDI, AİLELER UYARILDI

Baraj çevresinde konumlandırılan "Yüzmek yasaktır ve tehlikelidir" ibareli uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giren çocukları tespit eden polis ekipleri, çocukları güvenli bir şekilde sudan çıkardı. Yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçen emniyet mensupları, hem çocuklara hem de ailelerine baraj göllerindeki akıntı ve zemin tehlikeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak uyarılarda bulundu.

Denetimler kapsamında baraj havzasında faaliyet gösteren esnaf ve işletme sahipleri de ziyaret edildi. Polis ekipleri, iş yeri sahiplerinden serinlemek amacıyla suya girmek isteyen kişileri engellemelerini ve durumu yetkililere bildirmelerini talep etti.

"LAF DİNLEMEYENLERİ EMNİYETE BİLDİRİYORUZ"

Bölgede esnaflık yapan Nuray Yalçın, özellikle 12-17 yaş grubundaki gençlerin ve çocukların serinlemek amacıyla baraj gölünü tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Baraj gölünde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirterek yüzmeye gelen çocukları sürekli uyarıyoruz. Uyarılarımız dikkate alınmadığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp emniyet güçlerine haber veriyoruz. Ekipler de yüzmeye gelen çocukları ailelerine teslim ediyor."

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can güvenliği için baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzmenin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.