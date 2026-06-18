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Dünya Kupası heyecanının tüm ülkeyi sardığı bu günlerde, Tarsus Belediyesi ay-yıldızlı ekibimizin yanındaki yerini aldı. Türk bayrakları, milli takım formaları ve dev görsellerle baştan aşağı süslenen belediye araçları, Tarsus’un ana cadde ve sokaklarında tur atarak turnuva coşkusunu kentin her bir köşesine taşıdı.

PARAGUAY MAÇI ÖNCESİ TARSUS'TAN TAM DESTEK

Milli Takımımızın gruptaki kritik Paraguay mücadelesi öncesinde organize edilen konvoy, Tarsuslulardan tam not aldı. Araçların geçişi sırasında iş yerlerinin önüne çıkan Tarsus esnafı, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlar, "Bizim Çocuklar"a Akdeniz'den güçlü bir moral selamı gönderdi.

Günün erken saatlerinde başlayan ve kentin simge noktalarından geçen konvoy, Tarsus sokaklarında milli birlik, beraberlik ve futbol sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Adeta kırmızı-beyaza bürünen kentte, 7'den 70'e herkes Cumartesi günü oynanacak büyük maç öncesi tek yürek oldu.