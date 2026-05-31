Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Olukkoyağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce ikametinden ayrılan zihinsel engelli İlyas Gök, eve geri dönmeyince yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri, kolluk kuvvetleri ve mahalle halkının katılımıyla seferberlik ilan edildi.

Gök'ün gidebileceği değerlendirilen dağlık, engebeli ve ormanlık araziler günlerce didik didik arandı. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, talihsiz adamın cansız bedenine bir dere yatağında ulaşıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İlyas Gök’ün cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği ilk incelemelerin ardından dere yatağından çıkarıldı. Gök'ün naaşı, kesin ölüm sebebinin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

5 gündür umutla güzel bir haber bekleyen İlyas Gök’ün ailesi ve Olukkoyağı Mahallesi sakinleri, gelen acı haberle yasa boğuldu. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürüyor.