4 Nisan’da meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ın suya atladıktan kısa süre sonra güçlü akıntıya kapıldığı belirtilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilerek kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA YÜZLERCE PERSONEL KATILIYOR

Ekipler, Kaplan’ı bulabilmek için nehir ve çevresindeki geniş alanda arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında gelişmiş teknolojik ekipmanlar ve farklı birimlerden çok sayıda personel görev alıyor.

Arama çalışmalarında kullanılan 448 personel, 33 dalgıç, 52 araç, 9 bot, 1 jetski, 3 sonar cihazı, 7 dron, 2 arama köpeği ile Berdan Nehri’nin 47 kilometrelik hattı taranıyor.

Kaplan’ın kaybolduğu bölgeden geçen Berdan Nehri boyunca kapsamlı tarama yapılıyor. Yaklaşık 47 kilometrelik nehir hattı ekipler tarafından detaylı şekilde incelenirken, arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla nehirdeki su akışının da kesildiği bildirildi.

Öte yandan gencin suya atladığı ve akıntıya kapıldığı anların cep telefonu kamerasına da yansıdığı öğrenildi.

VALİ TOROS ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Atilla Toros’un da ilk günden itibaren bölgeye sık sık gelerek çalışmaları takip ettiği belirtildi. Toros’un bugün de arama faaliyetlerini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldığı ve bir bota binerek çalışmalara eşlik ettiği ifade edildi.

ÇALIŞMALARI AYRICA FARUK DİNÇ’İN DE YERİNDE TAKİP ETTİĞİ KAYDEDİLDİ.

Ekiplerin kaybolan genci bulmak için nehir ve çevresindeki arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.