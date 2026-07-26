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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parkta midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, sırtlan, babun ve örümcek maymunu gibi birçok türün yavruladığı belirtildi.

Dünyaya gelen yavruların, veteriner hekimlerin düzenli kontrolleri eşliğinde bakım süreçlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, yavruların ziyaretçilerle buluşmaya başladığını belirterek, "Her doğum, hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavruların uzmanlar tarafından 24 saat gözetlendiğini kaydeden Mazlum, "Bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, yeni doğan yavrularımızı doğal yaşamlarına uygun ortamlarda gözlemleyebilir ve hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirebilirler." ifadelerini kullandı.