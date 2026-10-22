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Mersin'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Boltaç, CHP içerisinde hakkında başlatılan disiplin ve ihraç sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdiğini belirten Boltaç, parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

"İHRAÇ SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLEMEYECEĞİM"

Siyaseti birlikte yaşadığı insanlara hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü söyleyen Boltaç, hakkında yürütülen disiplin sürecini yakından takip ettiğini belirtti.

Boltaç, istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şahsımla ilgili başlatılan disiplin sürecini kamuoyuyla birlikte yakından takip ediyorum. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri dikkatle değerlendirdim. Geldiğimiz noktada hakkımda yürütülen ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden kendi özgür irademle istifa etme kararı alıyorum.

"KIRGINLIK VEYA ÖFKEDEN KAYNAKLANMIYOR"

İstifa kararının anlık bir tepki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Boltaç, kararının herhangi bir kırgınlık ya da öfkeden kaynaklanmadığını ifade etti.

Boltaç'ın istifasının ardından siyasi çalışmalarına hangi çatı altında devam edeceğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.