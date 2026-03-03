Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in İnhisar ilçesi Tarpak köyünde her sene geleneksel olarak düzenlenen 69/2 tertipleri iftar yemeği bu senede yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarpak köyünde aynı dönemde askere giden arkadaş grubunun uzun yıllardır sürdürmekte olduğu iftar buluşmaları bu senede gerçekleştirildi.

İftar yemeğine İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, çevre köylerin muhtarları, ilçe protokolü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşam ezanının okunması ile birlikte hep birlikte aynı sofrada oruçlarını açan vatandaşlar ramazan ayının huzurunu yaşadı.

İftar yemeği yapılan duanın ardından son bulurken, iftarın ardından köy kahvesinde çay eşliğinde sohbet eden köy sakinleri ve misafirler iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarpak köyü Muhtarı Mehmet Yük iftarın ardından yaptığı açıklamada davetlerine katılan protokol üyeleri ve hemşehrilerine teşekkür ederek, “Tarpak köyümüzde 69/2 Tertiplerimizin İftar yemeğini idrak ettik, Rabbim kabul eylesin inşallah” dedi.