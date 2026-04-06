Tarım imarı veya benzer pazarlama yöntemleriyle satılan tarlalardaki yapılar için yıkım sürece başladı. Pandemi sonrasında sayıları kontrolüz artan bağ evleri, bungalov ve konteyner gibi yapıların tümü için şimdi izin alınması gerekecek. Ancak bu yapılar şu an zaten kaçak olduğu için hepsine idari para cezası gönderilecek. Tarlalara bu tür yapılar zaten yasaktı ve binlerce kişi imar sorununu dikkate almadan bu yolu tercih etti.

4 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik, tarım arazilerindeki yapılaşmayı bitirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik , bu yapılar için açık kapı bırakmadı ve yıkılması dışında yöntem de bulunmuyor. Yönetmelik, arazi sahibine, parselleyene, elektrik ve su getirene, kiraya verene, yıkım kararını uygulamayana, yapılaşmaya göz yumana ayrı ayrı ceza öngördü. İzin alma süreci ayrıntılı tarif edildi. Küçük parsellere yapılan onlarca bağ evi ve bungalovun izin alma şansı da bulunmuyor, çünkü 5 bin metrekarelik bir tarlaya en fazla bir ev yapmak mümkün, bu yapılar hemen yıkılacak.

NTV'nin derlediği habere göre, bağ evi ve bulgalovlor son dönemde bir dizi yasadışı eylemin konusu oldu ayrıca bir olayla da 6 kişi yaşamıın yitirdi. Kırklareli'de, 2023 yılında, dere yatağına inşaa edilen bu yapılarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık çetesi ortaya çıkarıldı.

Yönetmelikte, bu yapıların kullanımının hemen sonlandırılması istendi. Yönetmeliğin idari yaptırımları düzenleyen maddesinde, “Yapı inşaat halinde ise valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez.” denildi. Bu ifade şu an mevcut yapıların da kaçak sayıldığını ve idari ceza kesileceğini gösteriyor.

ÖNCE PARA CEZASI UYGULACAK

Yönetmelik, bu tür yapılar için şu aşamaları getirdi;

-Öncelikle, tarım arazilerine yeni bir yapı yapılmak istendiğinde izin süreci devreye alındı.

- Tarım arazilerindeki mevcut yapıların tümü kaçak ve izinsiz yapı sayıldı.

-Tarım arazilerindeki inşaatların tümü durdurulacak, izinleri olup olmadığına bakılacak.

-Yapılmış bağ evi, bungalov ve konteyner evlerin kullanılmaması için önlem alınacak.

-İzinsiz yapıların tümüne 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

TARLA SAHİBİNE DE CEZA KESİLECEK

Yönetmelik, bu yaptırımlarından ardından kaçak yapı sahibine izin alma fırsatı sunuyor. Yönetmeliğe göre sadece bu yapıyı inşa eden değli arazi sahibine de idari para cezası verilecek. Yönetmelikteki, “Valilikçe arazi sahibine veya araziyi bozana Kanunun 21 inci maddesindeki idari para cezaları uygulanır.” ifadesi bu durumu anlatıyor.

300 BİN LİRAYA CEZA DA VAR

İdari para cezasının ardından yapı sahibine 1 ay süre verilecek. Yönetmeliğe göre bu aşamadan sonra yaptırımlar şöyle işleyecek:

-İdarî para cezasının tebliğinden itibaren bir ay içinde başvurularak gerekli izinlerin alınması şartıyla işin tamamlanmasına, bitmiş ise kullanımına izin verilecek.

-Başvuru yapmayanlara veya izin talepleri uygun görülmeyenlere, izinsiz bütün yapılarını yıkması ve araziyi tarımsal üretime uygun hale getirmesi için iki ay süre verilecek.

-Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulacak idarî para cezası üç katı olarak uygulanır.

SAKARYA'DA 6 BİN KAÇAK YAPI VAR

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, “Sapanca çevresinde 6 bin civarında kaçak yapı, bungalov tespit ettik. Tebligatlar yapılacak; ya biz gitmeden kendileri yıkacak ya da biz yıkacağız” demişti. Sapanca, Serdivan ve Arifiye’deki 400’ün üzerinde kaçak bungalovun da 1 ay içinde yıkılması kararlaştırıldı.

Yönetmelik, tarım arazilerine tarım amaçlı yapı için 5 bin metrekare sınırı getiriyor. İzin almak için arazinin bu büyüklükte olması gerekiyor. Tarım arazilerine inşaat edilen kaçak yapıların tümü yıkılacak. Ayrıca, bu yasaya aykırı durum tarlanın tapu kaydına da işlenecek. Yönetmelikte, “Aykırılık tespit edilmesi halinde, bakanlığın veya valiliğin talebi üzerine, tapu müdürlüğüne yapılacak yazılı bildirim üzerine taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine “5403 sayılı Kanunun amacı dışında kullanılmıştır.” şeklinde belirtme yapılır. Aykırılığın giderildiğine dair Bakanlık veya valilik tarafından tapu müdürlüğüne bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki belirtme terkin edilmez.” ifadesine yer verildi.

İZİN ALANLAR DA TAPUYA İŞLENECEK

Yönetmeliğe göre, yasal izin alınarak inşaat edilen bağ evleri veya bu tür yapılar, tapuya kayıt ettirilecek. Bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecek. 30 metrekare tabanlı iki katlı bina inşa etmek mümkün olacak. Bir parselde sadece 1 ev yapılabilecek. Bir aile aynı bölgede sadece bir adet bağ evi yapabilecek. Dikili arazide 30 metrekare bina için ise 1 dönüm yeterli olacak.