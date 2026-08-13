Tarlası yok ama servet kazandırıyor: Kilosu bin 900 liraya fırladı, kapış kapış satılıyor

Ardahan Merkeze bağlı Kazlıköy'de arıcılık yapan Cüneyt Mostura bu yılki hasattan memnun olduğunu söyledi. 2010'da Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bin 200 koloniyle arıcılık yaptığını belirten Mostura, "Yaklaşık 16 yıldır arıcılık yapmaktayım. Bu bölgede Kafkas arısıyla çalışıyoruz. Kafkas arısı çok sakin bir arı ırkı olduğu için maskesiz de çalışmak mümkün. Bu yıl balın kilosu bin 500 ile bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.